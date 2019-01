Yvonne Zeininger (links) und Gudrun Fehse kümmern sich mit anderen Ehrenamtlichen um die DRK-Kleiderkammer an der Bahnhofstraße in Klötze. Foto: Markus Schulze

890 Hilfeleistungen hat es 2018 in der DRK-Kleiderkammer in Klötze gegeben. Ehrenamtliche Mitarbeiter kümmern sich um die Einrichtung.

Klötze l Das Deutsche Rote Kreuz ist zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird. Darum gibt es beim Kreisverband Altmark West mit Sitz in Klötze eine Reihe von Angeboten. Dazu gehört auch eine Kleiderkammer, die sich im Untergeschoss der Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße 59 befindet. Dort gibt es etliche Regale, in denen sich, fein säuberlich geordnet, Klamotten in unterschiedlichen Größen stapeln. „Bei uns gibt es alles, was das Herz begehrt“, betont Yvonne Zeininger, die sich zusammen mit Gudrun Fehse und anderen Ehrenamtlichen um die Kleiderkammer kümmert.

Zum Bestand gehören zum Beispiel auch Schuhe, Bettwäsche, Handtücher, Gürtel, Hüte, Taschen und Kinderspielzeug. Alles ist sauber und vorzeigbar. Beim Besuch der Volksstimme verstauten Zeininger und Fehse sogar Fußball-Trikots, die sicher einen Neupreis von 100 Euro hatten.

Es ist genug da

Die Sachen können montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr und freitags zwischen 8 und 14 Uhr in der Kleiderkammer abgegeben werden. Außerdem steht auf dem DRK-Gelände, an der Seite zur Tankstelle, ein Container. Die Ausgabe ist immer dienstags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr.

Vorgesehen sind die Kleidungsstücke für Bedürftige (Empfänger von Sozialleistungen), die einen entsprechenden Nachweis vorlegen müssen. Allerdings, so betont DRK-Vorstand Christian Hundt, können gerne auch andere Personen, die gegenwärtig in der Klemme stecken, in die Kleiderkammer kommen, etwa eine alleinerziehende Mutter mit knappem Einkommen. „Wir möchten eigentlich niemanden wegschicken. Es kommt auf den Einzelfall an“, sagt Hundt.

Kleine Stammkundschaft

Zumal mehr abgegeben als abgeholt wird. Es ist genug da, die Schränke und Kleiderbügel sind prall gefüllt. „Zum Stamm-Klientel gehören sechs bis acht Leute“, berichtet Hundt, der vermutet, dass viele Menschen Hemmungen haben, in die Kleiderkammer zu kommen und sich somit ihre Not- oder Zwangslage einzugestehen. Aber: Die Kleiderkammer ist kein Ort des Scheiterns, sondern ein Ort der Hilfe.

Insgesamt gab es 2018 in der DRK-Kleiderkammer 890 Hilfeleistungen. Von acht Helfern wurden 645 Stück Herrenbekleidung ausgegeben, 1593 Stück Damenbekleidung, 783 Stück Kinderbekleidung, 282 Paar Schuhe und 1367 sonstige Sachen, zum Beispiel Gürtel, Hüte oder Handtaschen. Summa summarum wurden 4670 Sachen ausgegeben. Der absolute Großteil der Sachen, die in der Kleiderkammer abgegeben werden, befindet sich in einem guten Zustand. Ware, die nicht mehr verwendet werden kann, ist selten. Diese wird gesammelt. 2018 kam nicht allzu viel zusammen. Es gab nur einen Abtransport der aussortierten Stücke, wie es vom DRK heißt.