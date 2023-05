Kurioser Streit in Steimke - Stadt droht sich selbst ein Ordnungsgeld an

Steimke - So was kann man sich nicht ausdenken: Am 28. April hat Mirco Bogdan aus Steimke einen Brief der Stadt Klötze erhalten. Darin wird ihm mitgeteilt, dass bei einer Kontrolle im Vordorf festgestellt worden sei, dass er vor seinem Grundstück die Straßenreinigung nicht eingehalten habe.