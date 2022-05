Klötzer Jungunternehmer sind auch in den Schulferien fleißig

Mit viel Fleiß bereitet das Team der Schülerfirma an der Klötzer Sekundarschule den Neustart am 1. März vor. Ein Rezepte-Workshop für gesunde Pausen-Snacks war dabei nur der Anfang.

Klötze (vs/trh) - Die Uhr tickt für die Jugendlichen der Klötzer Ganztagssekundarschule „Dr. Salvador Allende“: In gut zwei Wochen, am 1. März, will das Team der dortigen Schülerfirma das „Inselcafé“ wiedereröffnen.