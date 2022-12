Klötze: 20 Prozent der Straßenlampen haben schon LED

Die LED-Umstellung in den Orten der Einheitsgemeinde Klötze ist vorerst abgeschlossen. Wie Bürgermeister Uwe Bartels informierte, sind 20 Prozent der Straßenlampen in der Großkommune bereits auf LED umgestellt. 2023 soll es aber weitergehen.

Die Umstellung auf LED-Straßenlampen ist in der Einheitsgemeinde Klötze in diesem Jahr gut vorangekommen. Insgesamt 331 Straßenlampen sind bereits auf LED umgestellt. Weitere Maßnahmen sind im kommenden Jahr vorgesehen.

Klötze - Bürgermeister Uwe Bartels ist beim Thema Umstellung der Straßenlampen in der Einheitsgemeinde auf LED zufrieden. Die Austausch auf moderne und energiesparende Leuchtkörper hat zum Jahresende noch einmal richtig Fahrt aufgenommen. Allein in den beiden Monaten November und Dezember wurden in sechs Ortschaften sowie in Klötze-Nord insgesamt 298 Lampen umgestellt. Eine Firma aus Rheinland-Pfalz hatte den Auftrag übernommen. Kosten: rund 77 000 Euro.