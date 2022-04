Klötze: Bei der Tafel sind Butter, Mehl und Zucker knapp

Klötze/Jahrstedt - Tafelchef Hartmut Lüderitz muss in dieser Woche gleich drei Probleme lösen. Zunächst während der gestrigen Klötzer Ausgabezeit, bei der insgesamt 31 hilfesuchenden Familien mit den notwendigsten Lebensmitteln versorgt werden. Das muss er auch für die Ausgabezeit am Sonnabendnachmittag in seinem Heimatort Jahrstedt absichern. Doch das dritte Problem ist schwerwiegender. Denn der Klötzer Tafel-Transporter hat am Osterwochenende seinen Geist bei 375 000 Kilometer aufgegeben. Ein schwerwiegender Schaden, der ins Geld geht. Dabei hatte Lüderitz das Fahrzeug zum Abholen von Lebensmitteln aus den Supermärkten erst Ende 2021 durch den TÜV gebracht. Das konnte er auch nur mit einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 1000 Euro durch die Firma Lüttgen Betonpumpen GmbH Neuferchau erledigen. Geschäftsführer Sönke Leifeld hatte die vierstellige Summe überwiesen. Wie hoch der Schaden am Transporter genau ist, konnte der Klötzer Tafelchef noch nicht sagen. Aber rechnet mit einem hohen Betrag und hofft, dass der Wagen auch mit den enorm gestiegenen Benzinkosten dann bald wieder rollt.