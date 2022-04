Klötze: Das Grundwasser ist das große Problem bei der Badsanierung

Klötze - Etwas kürzer als in den Vorjahren fällt in diesem Jahr die Saison im Klötzer Waldbad aus. Der Grund dafür sind die anstehenden Sanierungsarbeiten an den Schwimm- und Nichtschwimmerbecken ab September, wie der stellvertretende Einheitsgemeinde-Bürgermeister Matthias Reps gegenüber der Volksstimme informierte. In der Vorwoche, so Hauptamtsleiter Reps, haben Mitarbeiter eines Hildesheimer Planungsbüros das Areal am Stadtrand angeschaut. Dabei wurden Erdproben genommen, um den Bauuntergrund genau zu untersuchen. In Auswertung der Ergebnisse der Untersuchungen soll dann entschieden werden, wie die Umbaupläne, die aktuell noch nicht vorhanden sind, gestaltet werden. Eine Frage konnten die Waldbadplaner schon beantworten: Der Beckenrand vom Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken ist nicht mit Stahl verstärkt, sondern nur mit reinem Beton.