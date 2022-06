Klötze: Der Schützen-Nachwuchs des Altmarkkreises trumpfte im Land in diesem Jahr auf

Quarnebeck - Ein gewinnreiches Jahr liegt hinter den Nachwuchsschützen des Kreisverbandes. „Wir hatten es während der zurückliegenden zwei Jahre während der Corona-Pandemie nicht leicht. Dennoch haben wir es geschafft, die Kinder und Jugendlichen weiter für den Schießsport zu begeistern“, zog Jugendwartin Stefanie Neuber während des Kreisschützentages am Freitag in Quarnebeck Bilanz. Sie forderte die Trainer und Jugendleiter in den Vereinen auf, die Kinder und Jugendlichen nach der langen Trainings- und Wettkampfpause zu motivieren. „Veranstaltet kleine Wettbewerbe und zeichnet die Sieger und Platzierten mit Medaillen und Pokalen aus. Gebt ihnen das Gefühl, dass sie ein wichtiger Bestandteil und die Zukunft des Vereins sind. Ladet sie auch zu Arbeitseinsätzen und anderen Veranstaltungen ein“, riet Neuber. Nicht unerwähnt ließ die Jugendwartin, dass der Kreisverband über Schießsportgeräte verfügt und sich die jeweiligen Vereine die Gegenstände ausleihen können. Dazu gehört unter anderem ein Laser-Gewehr mit Sommerbiathlon-Empfänger, aber auch ein Set, bestehend aus einem Lasergewehr und einer Laserpistole.