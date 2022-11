Kitasatzung Klötze: Die Kinder-Betreuung wird ab kommenden Jahr teurer

Die Betreuung von Mädchen und Jungen in den städtischen Kindertagesstätten wird ab 1. August 2023 teurer. So sieht es die neue Kita-Satzung der Einheitsgemeinde vor. Während der Hauptausschuss schon grünes Licht gab, hat der Stadtrat am 13. Dezember das letzte Wort.