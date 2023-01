Klötze: Die Notbetreuung macht die Eltern sprachlos

In der Schwiesauer Kindertagesstätte gibt es bereits seit November eine Notbetreuung für die Mädchen und Jungen. Und die soll noch bis Ende März anhalten. Das sorgt für Ärger bei den Eltern.

Die Mädchen und Jungen in der Schwiesauer Kita erhalten seit Wochen auf Grund der Personalsituation eine Notbetreuung. Die Eltern fühlen sich schlecht informiert und haben Probleme, den Alltag über einen langen Zeitraum neu zu organisieren.

Schwiesau - „Notbetreuung in der Kita Kahnbergflitzer Schwiesau.“ So steht es auf einem A 4-Zettel an der Eingangstür der Einrichtung. Die Eltern der aktuell knapp 20 Mädchen und Jungen sind mit dem Zustand äußerst unzufrieden.