Klötze - Am Volksstimme-Lesertelefon wird in den vergangenen Wochen klar: Es gibt einige Naturfreunde in Klötze, die die Installation eines Hochsitzes am Breitenfelder Weg in den vergangenen Wochen und Monaten beobachtet haben und nicht besonders erfreut darüber sind. Es seien Erdlöcher ausgehoben und Betonpfähle eingesetzt worden, teilweise wurde der Hochsitz auf kleine Betonplatten gestellt. Und außerdem wurde er mittels Holzlatte am Baum verankert. So oder ähnlich lauteten die Beschreibungen der Leser.

