Schwiesau - Ob mit der Neubesetzung des Elterkuratoriums Ruhe in die Schwiesauer Kindertagesstätte kommt, bleibt offen. Alle Beteiligten hoffen es jedenfalls. Denn in den vergangenen Jahren geriet die Einrichtung mehrfach in die negativen Schlagzeilen. Nach der vorzeitigen Abwahl von Jürgen Peters hat Katja Hagendorf den Vorsitz nach der Neuwahl übernommen.

