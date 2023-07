In der Einheitsgemeinde Klötze sind derzeit fünf von acht Kitas komplett belegt. Das ändert sich erst mit dem Start des neuen Kita-Jahres am 1. August.

Klötze (he/cr) - Im Dezember 2008 trat das Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege in Kraft. Neben dem Rechtsanspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr beinhaltet es finanzielle Unterstützung des Bundes zur Förderung des Ausbaus und Betriebs entsprechender Einrichtungen.

Laut einem Medienbericht vom Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) fehlen trotz Rechtsanspruchs auf Betreuung in einer Kita bundesweit rund 378 000 Plätze. Davon 291 000 in der Altersklasse eins bis drei und 87 000 in der Altersklasse drei bis sechs. Dieses geht aus einer Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine Anfrage der Linken-Fraktion hervor.

Doch wie sieht die derzeitige Situation in den einzelnen Kitas im Klötzer Verwaltungsgebiet aus? Aktuell seien fünf von acht Kitas komplett belegt, teilt Kerstin Lilienthal aus der Stadtverwaltung auf Volksstimme-Anfrage mit. Zudem seien die Kitas in der Klötzer Region „nicht überbelegt“, so Lilienthal. Allerdings führt sie fort: „In den fünf Einrichtungen, in denen es aktuell keine Kapazitäten gibt, kann für den Juli kein Platz angemeldet werden. Die Anmeldung kann aber für die übrigen drei Einrichtungen erfolgen.“

Im Juli seien 23 Krippen- und 27 Kindergartenplätze im Einheitsgemeindegebiet nicht belegt. Diese angespannte Situation würde sich mit dem Start des neuen Kita-Jahres Anfang August wieder entschärfen, erklärt Lilienthal. Das liege vor allem daran, dass die „Einschüler“ die Kitas zum 31. Juli verlassen.

„Ab dem 1. August sind dann drei von acht Kitas vollständig ausgelastet.“ Mit berücksichtigt seien alle bisher vorliegenden Anmeldungen bis Mai 2024.

Insgesamt fehlen bundesweit derzeit rund 291 000 Plätze für die ganz Kleinen, weit mehr als bei der Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen. Wie sieht das in der Einheitsgemeinde Klötze aus? „Hier herrscht kein signifikanter Unterschied“, so Kerstin Lilienthal, ohne Zahlen zu nennen. Im Kinderförderungsgesetz mit verankert ist die Förderung von Einrichtungen, die Kinder ab dem ersten Lebensjahr betreuen. Aktuell habe die Stadtverwaltung keine Förderanträge „in dieser Richtung“ gestellt.