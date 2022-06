Klötze: Für zehn Flüchtlinge ist Platz im Kuseyer ELZ

Kusey - Auch in die Einheitsgemeinde Klötze können in den kommenden Tagen die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen. „Zumindest müssen wir vorbereitet sein“, sagte der Steimker Pfarrer Thomas Piesker. Er hatte am Freitagabend alle Ortsbürgermeister, außer den Klötzer, zu einer Zusammenkunft in das Kuseyer ELZ) eingeladen, um das Thema Unterbringung der Kriegsflüchtlinge zu besprechen.