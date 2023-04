Noch gibt es sie: Glaser, Uhrmacher, Schlachter, Ofenbauer, Bäcker, Gärtner. Doch scheint es, als seien sie in der Region die letzten ihrer Art. Wir begaben uns auf Spurensuche und stellen in loser Reihenfolge traditionelle Handwerksbetriebe vor. Heute den Gartenbaubetrieb Richter in Klötze.

Klötze - Wenn Karl Hellmann das sehen könnte, würden sich seine Augen vor Freude mit Tränen füllen. Stiefmütterchen in allen möglichen Farben, so weit der Blick reicht – und zwar nicht in Frühbeeten und im Freiland, sondern in modernen, großzügig angelegten Gewächshäusern. 2500 Quadratmeter beheizte Fläche unter Glas, dort wo einst Freiland- und Frühbeete, danach Folienzelte und einfache Glashäuser waren!