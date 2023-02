Der aktuelle Zustand vom Gausschen Park in Klötze wird sich so schnell nicht ändern. Denn im Haushalt der Stadt für dieses Jahr sind keine Gelder eingeplant, weil der Stadtrat gegen dieses Vorhaben im Vorjahr stimmte.

Aufgeräumt ist der Gaussche Park an der Klötzer Bahnhofstraße zwar. Doch mehr passiert schon seit 2018 nicht mehr. Der Stadtrat hat eine finanzielle Beteiligung für dieses Jahr abgelehnt. Somit geht ein weiteres Jahr ins Land, in dem auf dem Areal nichts passiert.

Klötze - Still ruht der See, wenn es um das Thema Gausscher Park in Klötze geht.