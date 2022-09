Klötze: Gefühle der Freude und Trauer beim Stadtfest

Hunderte Luftballons in Erinnerung an die kürzlich an Leukämie verstorbene Cindy Tüllner stiegen in Anwesenheit ihrer Mutter Ronja in den Klötzer Abendhimmel. Das war einer der vielen Höhepunkte der Benefizveranstaltung an der Zinnberghalle.

Fotos: Henning Lehmann