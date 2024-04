Die Einheitsgemeinde denkt in Sachen Photovoltaik weiter. Die Dächer kommunaler Gebäude sollen für den Bau von Anlagen zur Verfügung gestellt werden.

Klötze/Kunrau. - In Sachen Photovoltaikanlagen beschreitet die Einheitsgemeinde Stadt Klötze in diesem Jahr neue Wege. Mit der Installation einer großen Solaranlage auf dem Dach des Sportzentrums Kunrau startet die Kommune ein Pilotprojekt, wie Bürgermeister Alexander Kleine in einem Pressegespräch gegenüber der Volksstimme erklärte. Dabei gehe es nur um das Sportzentrum und nicht um die Reithalle, betonte er. Über das Vorhaben informierte der Rathauschef das Gremium im nichtöffentlichen Teil der jüngsten Stadtratsitzung.