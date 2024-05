Der Jugendklub Corner in Klötze ist geschlossen. Die Stadtverwaltung arbeitet mit Arbeiterwohlfahrt und Jugendamt an einem neuen Modell, um auch die Kinder in den Dörfern zu erreichen.

Klötze. - Was aufgrund der verschlossenen Türen längst offensichtlich war, ist nun auch offiziell von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) bestätigt worden: Der Jugendklub Corner an der Schützenstraße in Klötze ist seit dem 1. Mai geschlossen. Darüber informierte Andrea Schmieder bei einem Pressegespräch im Klötzer Rathaus. Sie gehört zur Geschäftsführung der Awo Sozialdienst Altmark GmbH in Kalbe.