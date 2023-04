Schlechte Nachrichten für die Klötzer Tafel. Das Gemüse aus den beiden Klötzer Tafelgärten geht nicht, wie in den Vorjahren üblich, an die Tafelausgabe, sondern an den Tierpark.

Klötze - Auf die Tafelausgabe in Klötze kommt in diesem Jahr ein weiteres Problem zu. Denn das Gemüse aus den beiden Tafelgärten in der Stadt geht nicht wie in den Vorjahren an die Ausgabestelle, sondern ist für die Versorgung der Tiere im Gehege vorgesehen. Der Grund für diesen Wechsel ist nach Volksstimme-Recherchen die Umstrukturierung des Jobcenters im Altmarkkreis im Zuge des neueingeführten Bürgergeldes. Eine genaue Stellungnahme dazu gibt die Behörde erst Anfang Mai ab. Die beiden früheren Gartenangestellten des Jobcenters haben jedenfalls eine Festanstellung in einer anderen Firma gefunden.