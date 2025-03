Die Ortsfeuerwehr möchte auch in Zukunft eigenständig bleiben. Die Zahl der Aktiven ist auf 23 angestiegen. Besonders hoch ist der Anteil mit acht aktiven Frauen.

Quarnebeck. - Die Quarnebecker Ortswehr will eigenständig bleiben und sich nicht der Nachbarfeuerwehr Wenze mit der Löschgruppe Trippigleben anschließen. Während der jüngsten Ortsratssitzung übergab der stellvertretende Quarnebecker Wehrleiter Maik Schindler in Vertretung seines Chefs Uwe Röhl ein Schreiben der Leitung an Ortsbürgermeister Marco Wille. Darin wird der Wunsch nach Eigenständigkeit noch einmal eindringlich geschildert.