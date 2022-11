Fußball-Weltmeisterschaft Klötze: Rudelgucken oder wegschauen ist die Frage bei der WM in Katar

Am Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Aber bundesweit verzichten zahlreiche Veranstalter auf Public Viewing. Doch wie handhaben es Gastronomen in Klötze?