Klötze: Seniorin wartet auf Antworten aus dem Rathaus

Die Anwohner der Klötzer Ringstraße fordern einen befahrbaren Verbindungsweg zur Oebisfelder Straße. Die Betonplattenstraße ist in einem schlechten Zustand.

Klötze - Mit ihren 86 Jahren ist Waltraud Knorr für ihren täglichen Gang mit dem Rollator auf den Verbindungsweg von der Ringstraße zur Oebisfelder Straße angewiesen. Für den Weg in die Stadt zum Einkaufen, Arztbesuch sowie Friseur und andere Erledigungen muss die rüstige Rentnerin den 1973 erbauten Plattenweg nutzen. Doch jeder Gang über den Verbindungsweg bedeutet für die 86-Jährige eine Gefahr. Denn die massiven Betonplatten sind an zahlreichen Stellen so stark beschädigt, abgebrochen oder auch versenkt, dass gleich mehrere Unfallgefahren lauern.