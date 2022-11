Klötze: Sparen ist in der Einheitsgemeinde überall angesagt

Energiesparen ist in diesen schwierigen Zeiten angesagt. Klötzes Bürgermeister Uwe Bartels hat einige Sparmaßnahmen für die kommenden Monate veranlasst.

Mit mindestens zehn Aktiven trainiert der VfB Klötze in der Zinnberghalle

Klötze - Der Winter steht vor der Tür und damit dreht sich auch der Strom- und Gaszähler in den Sporthallen sowie Dorfgemeinschaftshäusern in der Einheitsgemeinde Klötze wieder kräftig. Angesichts der aktuellen Energiepreise und des damit verbundenen Verbrauchs hat Bürgermeister Uwe Bartels auf Volksstimme-Nachfrage über einige Energiesparmaßen informiert, die in den einzelnen Orten für die Nutzung von Sporthallen und Dorfgemeinschaftshäusern umgesetzt werden sollen.