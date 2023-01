Klötze: Stadt lehnt eine Umbettung ab

Annelore Tegge hat sich schriftlich an die Klötzer Stadtverwaltung gewandt. In dem Schreiben stellt die Witwe einen Antrag auf die Umbettung der Urne ihres verstorbenen Mannes aus einem Urnengrab in eine zweistellige Urnenstele. Im Klötzer Rathaus gibt es dafür aber keine Erlaubnis.

Foto: Henning Lehmann