Klötze: Stadtrat stoppt dubiose Geldanlage

Der Klötzer Stadtrat hat während seiner Zusammenkunft am Mittwoch mehrheitlich den Abschluss von drei Lebensversicherungen der Stadtverwaltung im Jahr 2021 gestoppt. Allerdings kann Bürgermeister Uwe Bartels noch in Widerspruch gehen.

Klötze - Wenn es um Geld geht, hört bekanntlich die Freundschaft auf. So auch am Mittwoch während einer emotionsgeladenen Klötzer Stadtratssitzung im Rathaus. Denn im geschlossenen Teil der Zusammenkunft stimmte das Gremium mehrheitlich gegen die Fortführung der von Bürgermeister Uwe Bartels und seinem Stellvertreter Matthias Reps im Juni 2021 anlegten drei Lebensversicherungen mit einem Gesamtwert von knapp einer Million Euro. Gestern bestätigte Stadt-Kämmerer Matthias Reps in Abwesenheit von Bürgermeister Bartels die Rückabwicklung der Lebensversicherungen. „Die Verträge werden nicht fortgeführt“, so der Kämmerer.