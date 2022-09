Klötze: Stadtverwaltung macht dubiose Geldgeschäfte

Klötze - Die Verwaltungsspitze von Klötze befindet sich in Erklärungsnot. Bürgermeister Uwe Bartels (UWG) und sein Stellvertreter Matthias Reps, der gleichzeitig Kämmerer ist, gingen am Dienstagvormittag in die Offensive. Zuvor war ein Untersuchungsbericht der Kommunalaufsicht an die Öffentlichkeit gelangt, in dem von „Rechtsverstößen“ die Rede ist. Bei einem Pressegespräch am Dienstagvormittag wirkten sie nervös, verteidigten aber ihre Strategie, eine Million Euro von dem Sparkonto der Stadt Klötze zum Teil in Lebensversicherungen angelegt zu haben. Es handele sich um einen Schatzbrief in Höhe von 500 000 Euro sowie zwei identische Generationendepots mit jeweils 250 000 Euro – gleichzusetzen mit einer Lebensversicherung.