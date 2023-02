Die Sanierung des Gebäudes an der Mittelstraße 27 in Klötze, das direkt an den Rathaus-Parkplatz angrenzt, kann nun in Angriff genommen werden.

Klötze - Das Archiv an der Klötzer Mittelstraße, gleich neben dem Rathaus, soll saniert werden. Vorgesehen ist eine multifunktionale Nutzung des in die Jahre gekommenen Gebäudes, in erster Linie als Standesamt. So soll darin ein Trauzimmer entstehen, dazu ein abgetrennter Bereich, in dem die Hochzeitsgäste feiern können. Möglich wären auch Seniorentreffen oder sonstige Veranstaltungen, hieß es 2022 aus der Verwaltung. Allerdings: Im Haushaltsplan für 2023, über den der Stadtrat bei seiner Sitzung am heutigen Mittwoch, 1. Februar, entscheiden will, sind gar keine Gelder für die Maßnahme zu finden.