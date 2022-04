Klötzer Bernd Unruh will sich für Bürgermeister-Grab einsetzen

Klötze - Mehr als 100 Jahre ist der frühere Klötzer Bürgermeister August Mosel tot, vergessen ist sein Name heute aber nicht. Und so soll es bleiben. In den vergangenen Monaten beschäftigte den Klötzer Ortschaftsrat immer wieder die Frage, was in Zukunft aus dem großen Familiengrab des früheren Stadtoberhauptes (siehe Infokasten) werden soll. Dieses befindet sich auf dem Altstädter Friedhof in der Nähe der Bergstraße. Soll es abgebaut oder erhalten werden? Sogar ein Umzug der roten Steine nach Gardelegen stand als Option im Raum.