Klötze - Eigentlich muss innerhalb von vier Monaten nach Ende eines Haushaltsjahres der Jahresabschluss aufgestellt und bis zum 31. Dezember des Folgejahres beschlossen werden. So will es die Kommunalverfassung. Was die Vergangenheit angeht, ist die Stadt Klötze davon aber weit entfernt, hinkt hinterher. Erst jetzt beschloss der Hauptausschuss die Jahresrechnung für 2014. Es gab ein einstimmiges Votum. Der Stadtrat wird sich damit am 22. März beschäftigen.

