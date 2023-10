Die Finanzierung des „Corners“ in Klötze ist für das kommende Jahr noch nicht endgültig gesichert. Die Einheitsgemeinde soll laut Arbeiterwohlfahrt 5000 Euro zusätzlich bezahlen.

Klötze. - Kostendeckend ist der Klötzer Jugendclub „Corner“ schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Das sagte die Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Sozialdienst Altmark GmbH, Andrea Schmieder, bei einem Vor-Ort-Termin in dem Gebäude an der Schützenstraße. Doch die Einrichtung soll in der Einheitsgemeinde weiter als Treffpunkt für junge Menschen erhalten bleiben. Dabei sollen mit neuen und wiederbelebten Angeboten auch mehr Kinder und Jugendliche angezogen werden, als es momentan der Fall ist, wie die Geschäftsführerin deutlich machte.