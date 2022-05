Klötzer können mit einer Typisierung das Leben von Cindy Tüllner retten

In Stendal lief die Typisierungsaktion sehr erfolgreich. Sie hat für den betroffenen Jungen aus Meitzendorf im Bördekreis einen geeigneter Stammzellenspender gefunden. Das erhofft Roger Altenburg (links) nun auch von der Aktion für Cindy Tüllner am 5. November in Klötze.

Foto: Verein Blaue Nase hilft