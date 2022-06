Klötzer kritisieren fehlende Testmöglichkeiten in ihrer Stadt

Klötze - Neue Corona-Regeln gelten seit dem gestrigen Mittwoch in Sachsen-Anhalt, um die anhaltende Pandemie einzudämmen. Für einige Bereiche gilt jetzt die 3G-Regel, so im öffentlichen Personennahverkehr oder bei körpernahen Dienstleistungen. Wer also in den Friseursalon möchte, muss entweder vollständig gegen Corona geimpft, davon genesen oder getestet sein.