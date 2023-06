Tafelversorgung Klötzer Ortschaftsrat fordert Gemüse für die Tafel und nicht für Tiere

Der Ärger um das Gemüse aus den Klötzer Tafelgärten geht in die nächste Runde. Denn das eigentlich für die Tafelausgabe gedachte Gemüse wird im Tierpark verfüttert. In der Ortschaftsratssitzung kochten die Emotionen hoch: Das Gemüse an Tiere zu verfüttern, sei nicht Sinn der Sache.