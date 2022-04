Klötzer Ortschronisten fahren auf Broschüre zur Bahn-Historie ab

Am Klötzer Bahnhof halten schon lange keine Züge mehr, die Eisenbahn-Geschichte in der Purnitzstadt endete vor mehr als 20 Jahren. Reinhard Wegner von der Ortschronisten-Gruppe will nun eine Broschüre zum Thema erstellen. Die Grundlage bildet ein Manuskript von 1966.

Foto: Tobias Roitsch