Klötzer Psychologin rät bei Aufnahme von Flüchlingen: Zuhören und Angebote machen

Seit sieben Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Tausende Menschen sind geflüchtet. Die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist groß. Viele Leute bieten an, die Geflüchteten bei sich aufzunehmen. Aufgrund eigener Probleme ist dazu aber nicht jeder geeignet, sagt die Klötzer Diplom-Psychologin Annette Lemme.

Fotos: Markus Schulze