Klötzer schreibt Mail an Ministerpräsidenten wegen Corona-Tests

Klötze

Seit dem 12. April müssen sich Schüler und Lehrer zweimal pro Woche testen lassen. Nur mit einem negativen Ergebnis ist der Schulbesuch möglich. Auf Beschluss des Verwaltungsgerichtes Magdeburg war die Testpflicht in der vergangenen Woche für drei Tage ausgesetzt. Seit Montag hat die Regelung wieder Bestand. Doch der Widerstand gegen die Testpflicht ebbt nicht ab. Am Sonnabend spazierten zirka 50 Menschen durch Klötze, um auf ihre Sorgen und Ängste hinzuweisen.

Zu denen, die sich ganz offen gegen die Testpflicht aussprechen, gehört Andreas Meyer. Er ist den Klötzern als Geschäftsführer von Mazda Meyer bekannt. Seine Töchter gehen in die Grundschule Jübar, die in diesem Schuljahr wegen Bauarbeiten nach Klötze umgezogen ist. Als dort damit begonnen wurde, die Tests zu verteilen, erkundigte sich Meyer bei seinem Hausarzt. Der habe ihn darauf hingewiesen, dass ein ständiger Gebrauch der Teststäbchen „nicht gut“ sei. Der Grund: Ethylenoxid.

Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes

Bei seinen folgenden Recherchen, so schildert Meyer, sei er auf einen Bericht der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages gestoßen, der bei ihm erst recht die Alarmglocken schrillen ließ. So wird in dem Report erklärt, dass Ethylenoxid ein farbloses, hochentzündliches Gas mit süßlichem Geruch sei, das im Ersten Weltkrieg als chemische Waffe eingesetzt wurde. Es reize die Haut und die Atemwege, sei krebserregend, beeinträchtige das zentrale Nervensystem und könne zu erblichen Schäden führen. Allerdings geht es in der 13-seitigen Dokumentation vor allem darum, ob und welche Gefahren mit einer dauerhaften Belastung einhergehen; etwa für Menschen, die in der Nähe von Produktionsanlagen wohnen. Corona-Tests werden mit keiner Silbe erwähnt.

Dennoch wandte sich Meyer, im Namen einer Elterngruppe, an Ministerpräsident Reiner Haseloff und Bildungsminister Marco Tullner. In seiner E-Mail heißt es: „Mit Erschrecken haben wir festgestellt, dass bei den Selbsttests, die unsere Kinder in der Grundschule bekommen haben, Ethylenoxid enthalten ist.“ Dieses Gas sei „hochgradig giftig“ und sowohl in Deutschland als auch der Europäischen Union seit Jahrzehnten verboten. Der E-Mail beigefügt hat Meyer die Analyse der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages. Weiter schreibt er, dass die Warnhinweise sicher nicht umsonst auf den Verpackungen stünden. Haseloff und Tullner fordert er auf, die Tests „sofort zu unterlassen“, zum Wohle der Kinder.

Seinen eigenen Kindern stellt Meyer übrigens frei, ob sie in die Schule gehen wollen und sich damit der Testpflicht unterwerfen. Die ältere Tochter (4. Klasse) will, die jüngere Tochter (1. Klasse) nicht. Darum bleibt die Kleine zu Hause. Daran, so sagt Meyer, sei nichts auszusetzen, da zurzeit keine Präsenzpflicht besteht und die Eltern entscheiden, ob ihr Kind am Unterricht teilnimmt.

Dass er sich mit seiner Haltung nicht nur Freunde schafft, ist Meyer bewusst. Aber: „Ich stehe dazu und möchte die Eltern sensibilisieren, was den Kindern angetan wird.“ Zumal es andere, harmlose Methoden gebe, um zu ermitteln, ob jemand Corona hat oder nicht, den Spucktest zum Beispiel.

Allerdings erkennt Meyer in den Tests grundsätzlich keinen Nutzen. „Wo ist denn der Vorteil?“, fragt er. Ist ein Kind negativ, dürfe es am Unterricht teilnehmen und die Maske im Klassenzimmer abnehmen. Nicht so in den Pausen, beim Spielen.

Außerdem verweist der Geschäftsmann auf die seit Montag geltende Pflicht für Unternehmen, ihren Mitarbeitern wöchentliche Testangebote zu unterbreiten. „Die Teilnahme ist freiwillig“, sagt Meyer. „Ich kann keinen meiner Leute dazu zwingen. Bei unseren Kindern ist das anders. Die haben gar keine Wahl.“

Antwort: Stäbchen sind sicher

Obwohl er nicht damit gerechnet hat, bekam der Jübarer auf sein Schreiben an Haseloff und Tullner tatsächlich eine Antwort. Allerdings nicht von den Politikern selbst, sondern vom Pandemiestab des Arbeitsministeriums und von der Pressestelle des Bildungsministeriums. In beiden Erklärungen heißt es sinngemäß, dass es keine Hinweise auf gesundheitliche Beeinträchtigungen gebe. Medizinische Produkte, wie Teststäbchen, die mit Ethylenoxid sterilisiert wurden, seien sicher.

Die Antworten findet Meyer „nicht akzeptabel“. Er schrieb zurück: „Unsere Kinder haben ein Recht auf Bildung und soziale Kontakte.“ Eltern hätten aber eine Fürsorgepflicht. Darum sei es nicht zu verantworten, den Kindern einen giftigen Test abzuverlangen.