Klötzer Schüler rücken dem Plastikmüll zu Leibe

Klötze - Zum ersten Mal beteiligt sich die Klötzer Sekundarschule in diesem Jahr am World Cleanup Day, dem Weltaufräumtag. Der findet stets am dritten Sonnabend im September statt. Doch auf den Tag genau kommt es nicht an. Hauptsache, viele Menschen machen mit. Die Allende-Schüler hatten sich einiges vorgenommen.