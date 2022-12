Klötzer Stadtverwaltung stellt neues Personal ein

Langgediente Mitarbeiter gehen in Rente, junge Kollegen übernehmen die Aufgaben. Der Generationswechsel ist in vielen Branchen im vollen Gange. Trifft das auch auf die Klötzer Stadtverwaltung zu?

Zum jungen Team in der Klötzer Stadtverwaltung gehören auch Luise Kummert und Christopher Schürz. Während Schürz seit September 2020 als Sachgebietsleiter Zentrale Dienste tätig ist, kümmert sich Kummert seit Juli dieses Jahres unter anderem um die Personalplanung und Personaleinsatzplanung in den Kindertagesstätten.

Klötze - „Wir sind mittendrin im Generationswechsel“, sagt Matthias Reps, der als Leiter des Hauptamtes und der Kämmerei auch für die 35 Beschäftigten in der Verwaltung zuständig ist sowie für die rund 130 Mitarbeiter in den nachgeordneten Einrichtungen wie Stadtwirtschaft, Kindertagesstätten, Bibliotheks-, Bäder- und Tierparkmitarbeiter, die Grundschul-Sekretärinnen und die geringfügig Beschäftigten für Dorfgemeinschaftshäuser, Säle sowie Grünanlagen. Aus der Personalstatistik sei bereits Anfang des Jahres 2020 abzusehen gewesen, „dass in den folgenden dreieinhalb Jahren ein Drittel der Mitarbeiter in Rente gehen wird“.