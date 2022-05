Klötzer Wasserwacht startet mit neuem Führungsteam in die Saison

Nach einem Vierteljahrhundert hat die Klötzer Wasserwacht einen neuen Leiter. Er löst Monika Gille ab. So stellt sich die neue Leitungsgruppe den Start in ihre erste Saison vor.

Tobias Kramer ist der neue Leiter der Klötzer Wasserwacht, symbolisch hielt seine Vorgängerin, Monika Gille, ihm das neue Namensschild an die Jacke. Monika Gille wird weiterhin in der Leitungsebene aktiv sein.

Klötze - Viele Aufgaben erfüllte die Klötzer Wasserwacht bisher in den Freibädern in Klötze und Kunrau. Ob deren Mitglieder auch in diesem Jahr die Badesaison absichern können, berichtet das neue Führungsteam.