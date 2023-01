Wie sich junge Leute in diesem Jahr für Jugendweihe und Konfirmation kleiden, erfuhren sie beim „Your Day“ in Klötze. Das sind die Trends.

Klötzer zeigen, was bei Mode, Frisuren und Make up angesagt ist

Die Jugendlichen, die im Rahmen der Vorbereitung auf die Jugendweihe einen Tanzkurs absolvieren, zeigten, was sie in drei Stunden schon gelernt haben.

Klötze - Ein bisschen aufgeregt sei sie schon, gestand Madita aus Kusey, einige Minuten bevor sie in einem schicken Kleid den Laufsteg betrat. Schließlich ist Madita kein Model, sondern gerade mal 14 Jahre jung, Schülerin – und möchte in diesem Jahr die Jugendweihe feiern. Und sie erklärte sich mit anderen jungen Damen und Herren bereit, dem Publikum geeignete Festmode zu präsentieren. Der Laufsteg führte einmal quer durch den Schalterraum der Sparkassenfiliale in Klötze, der zu einer kleinen, aber feinen Messehalle umfunktioniert war.