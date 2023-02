Die Hortbetreuung in den Einrichtungen der Einheitsgemeinde Klötze steht in der Kritik. In Klötze ist der Hort während der Winterferien komplett geschlossen. Einige Eltern wissen nicht, wo sie ihr Kind während dieser einen Woche unterbringen sollen. Hier ein Symbolfoto aus dem Hort in Mieste von 2016.

Archivfoto: Gesine Biermann