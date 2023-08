Die Altmark ist weit mehr als Baumkuchen und Nährstange. Doch was kommt auf die Teller? Die Volksstimme wollte es wissen und hat Menschen im Norden Sachsen-Anhalts in ihren Küchen besucht. Heute kocht Klaus Ewertowski aus Klötze Kohlrabi-Lasagne.

Klötze - Wenn von Frühling bis Herbst im Hause Ewertowski gekocht wird, geht es nicht gleich in die Küche, sondern erstmal in den Garten. Im Freiland und in den Gewächshäusern gedeiht hier alles, was das Herz eines Gemüsebauern höherschlagen lässt: Tomaten, Kohlrabis, Kartoffeln, verschiedene Salate, Gewürze und jede Menge mehr. Mit geübten Griffen holt Klaus Ewertowski rasch ein paar Kartoffeln aus der Erde und erntet einige der riesengroß erscheinenden Kohlrabis. Denn heute bringt der Herr des Hauses für sich, seine Frau und den Gast von der Volksstimme Kohlrabi-Lasagne auf den Tisch.