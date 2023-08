Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kluge Kriminalisten holen im Rahmen ihrer Ermittlungen kluge Wissenschaftler mit ins Boot. Intelligenz und Erfahrung führten sie schließlich gemeinsam zum Ziel: Mordermittler der Polizeiinspektion Stendal holten Geoinformatiker der Jade Hochschule in Oldenburg mit in ihre Ermittlungsarbeit. Zusammen fanden sie schließlich – nur anhand der Daten eines Fahrtenschreibers in Verbindung mit Zeugenaussagen – den Ort, an dem die Leiche der bis dahin vermissten 19-jährigen Kezhia H. aus Klötze vergraben wurde.