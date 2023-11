Das Grüne Band ist ein wichtiger Ort deutsch-deutscher Erinnerungskultur. Ein Besucherzentrum ist in Planung. Drei Standorte sind in der engeren Auswahl. Einer davon ist Böckwitz im Altmarkkreis Salzwedel.

Tourismus in der Altmark

Der ehemalige Beobachtungsturm am Grenzlehrpfad bei Böckwitz. Hier könnte bald ein Besucherzentrum für das Grüne Band entstehen.

Böckwitz/Magdeburg/vs. - Am Naturmonument Grünes Band wird derzeit ein Besucherzentrum geplant, dessen Standort noch nicht feststeht. In der engeren Wahl sind Böckwitz (Altmarkkreis Salzwedel), Stapelburg (Landkreis Harz) und Hötensleben (Landkreis Börde).

Zu diesem Ergebnis kommt eine Machbarkeitsstudie im Auftrag von Umweltministerium und Staatskanzlei, die auf der dritten Sitzung des Fachbeirats Grünes Band vorgestellt wurde. Danach ist Stapelburg der am besten geeignete Standort für das geplante Besucherzentrum – dicht gefolgt von den beiden anderen Standorten.

„Das Besucherzentrum soll als zentraler Anlaufpunkt für Besucherinnen und Besucher am ehemaligen innerdeutschen Todesstreifen dienen, Wissen vermitteln und eine Schnittstellenfunktion für Akteure aus Naturschutz und Erinnerungskultur übernehmen“, informiert das Ministerium für Wissenschaft, Energie und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch: Klötzer Appell für die Demokratie

Die Kosten für das Projekt werden auf bis zu 5,2 Millionen Euro geschätzt. Der Neubau soll eine Grundfläche von 649 Quadratmetern mit einem Außengelände von etwa 2.000 Quadratmetern haben. Um den Standort hatten sich mehrere Kommunen beworben. Neun von ihnen wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie der Sachsen-Anhaltischen Landesentwicklungsgesellschaft mbH (SALEG) besucht und bewertet.

Als nächster Schritt zur Schaffung der notwendigen organisatorischen und finanziellen Grundlagen für das geplante Besucherzentrum werden die beiden zuständigen Ressorts, unterstützt durch den Fachbeirat sowie die Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes und die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt, die Ausschüsse für Umwelt und Kultur des Landtages einbinden. Diese Einbindung ist voraussichtlich im ersten Quartal 2024 geplant.

Wertvolle Biotope

„Das Grüne Band ist ein Verbund wertvoller Biotope entlang des einstigen DDR-Grenzstreifens und ein wichtiger Ort deutsch-deutscher Erinnerungskultur“, heißt es in der Pressemitteilung. Seit 1989 habe sich der ehemalige Todesstreifen, der auf rund 343 Kilometern durch Sachsen-Anhalt verläuft, zu einem besonderen Lebensraum vor allem für bedrohte Tier- und Pflanzenarten entwickelt. Per Gesetz ist das Grüne Band seit 2019 als Nationales Naturmonument ausgewiesen. Träger sind das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt sowie die Staatskanzlei und das Kultusministerium. Der Fachbeirat Grünes Band berät bei der Erstellung des Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplans und unterstützt die Träger in den Bereichen Naturschutz und Erinnerungskultur.