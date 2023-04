Wird der Winterfelder Spielplatz auf der abgedeckten Deponiefläche an der Achterstraße errichtet? Während die Gemeinde das Areal beproben lassen will, hält das Umweltamt den Standort weiterhin für ungeeignet.

Die Gemeinde will die Fläche zunächst beproben lassen. Erst dann fällt eine Entscheidung über den Spielplatz.

Winterfeld - Eine ehemalige Deponiefläche an der Achterstraße als möglicher Standort für den von den Winterfelder Eltern seit Langem gewünschten Spielplatz: Diese Aussicht sorgt im Ort für Kopfschütteln. Zwar will die Gemeinde das Areal, das von Anwohnern des bisher favorisierten Standorts hinter dem Gemeindeblock am Schwarzen Weg ins Spiel gebracht wurde, zunächst beproben lassen, doch aus dem Rennen ist es noch nicht.