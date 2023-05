Sie gehört nicht gerade zu den schlechtesten Kreisstraßen in der Region Beetzendorf: die Verbindung von Stöckheim nach Lüdelsen. Und doch soll sie erneuert werden. Geplant sind zwei Bauabschnitte.

Kreisstraße Stöckheim-Lüdelsen wird in zwei Etappen erneuert

Im Zuge der Straßenbauarbeiten sollen auch die beiden Bushaltestellen am Abzweig Nieps barrierefrei ausgebaut werden.

Stöckheim/Lüdelsen - Wenn es um sanierungsbedürftige Kreisstraßen in der Region Beetzendorf geht, fallen einem spontan zwei Negativbeispiele ein: die Holperpiste zwischen Nettgau und Wendischbrome und die extrem marode Straße zwischen Beetzendorf und Tangeln. Doch beide stehen im Altmarkkreis nicht ganz oben auf der Liste, wenn es um Erneuerungsmaßnahmen geht. Statt dessen rückt die Sanierung eines anderen Abschnitts in diesem Jahr in den Vordergrund.