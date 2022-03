Krippenmuseum Lüdelsen: Für jeden Besucher ist es eine Premiere

Einen gelungenen Saisonauftakt kann der Lüdelsener Hartmut Förster verzeichnen. Etliche Besucher kamen während der zwei Öffnungsstunden in sein Krippenmuseum.

Die Kuseyer Schwarzwaldkrippe gehört zu den Hinguckern in der neuen Ausstellung des Lüdelsener Krippenmuseums von Hartmut Förster.

Lüdelsen (wmo) - Auch in der Pandemiezeit lässt das Interesse an Weihnachtskrippen nicht nach. Das hat Krippensammler Hartmut Förster am ersten Saisonöffnungstag seines kleinen Museums im ehemaligen Lüdelsener Schlachthaus feststellen können.