„Künnes Grab“ bei Leetze vom Wildwuchs befreit

Das Großsteingrab Leetze 6 war in den vergangenen Jahren mehr und mehr zugewachsen und kaum noch zu erkennen.

Leetze (wmo) - Die westliche Altmark ist reich an Großsteingräbern und deren Pflege und Erhalt liegt dem Rohrberger Verein Junge Archäologen der Altmark besonders am Herzen. Jedes Jahr kümmern sich die Mitglieder bei Arbeitseinsätzen um die Anlagen und legen dabei den Fokus nicht nur auf die bekannten unter ihnen wie das Königsgrab bei Lüdelsen und das Goliathgrab bei Stöckheim, sondern auch auf weniger in der Öffentlichkeit stehende steinerne Zeitzeugnisse.