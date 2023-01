Kunrau: Auch die Fassade wird gemacht

Insgesamt 500.000 Euro will die Stadt Klötze in die Kunrauer Grundschule investieren. Dabei geht es nicht nur um die Renovierung der Klassenräume für die Grundschüler aus Kusey, die nach dem Sommer aufgenommen werden.

Kunrau - Im Sommer, exakt am 31. Juli 2023, ist Feierabend. Dann wird die Grundschule in Kusey geschlossen. Künftig werden die Kinder in Kunrau unterrichtet. Dafür müssen aber zunächst die Voraussetzungen geschaffen werden. Ob das in wenigen Monaten erledigt werden kann, wird von manchen bezweifelt.