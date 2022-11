Kusey: Der Umzug der Grundschule nach Kunrau ist 2023 noch nicht gesichert

Klötze/Kusey - Die Frage aller Fragen ist, ob die Kuseyer Grundschüler im Sommer 2023 nach der Schließung ihrer Einrichtung am Standort Kunrau unterrichtet werden können. Denn es sind noch einige Sanierungsmaßnahmen in der Immobilie notwendig, wie Klötzes Bürgermeister Uwe Bartels (UWG) und sein Stellvertreter Matthias Reps im städtischen Hauptausschuss am Mittwoch sagten.

Das Thema ließ einige Emotionen während der Zusammenkunft im Ratssaal hochkochen. Kuseys Ortsbürgermeister Norbert Nieder plädierte für die Schaffung von ordentlichen Verhältnissen in der Kunrauer Grundschule, bevor die Mädchen und Jungen aus dem Nachbarort dort unterrichtet werden. „Wir sollten die Voraussetzungen und Bedingungen schaffen, dass die Kinder sich in der Einrichtung wohlfühlen. Denn schließlich wollen wir Qualität im Sinne der Kinder verbessern und keinen Schritt zurück machen“, forderte er.

Hauptamtsleiter kann die Fertigstellung nicht zusichern

Zuvor hatte der Klötzer Hauptamtsleiter Matthias Reps darüber informiert, dass er nicht zusichern kann, dass die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen im Sanitärtrakt und in den aktuell noch vier leer stehenden Klassenräumen im Sommer 2023 beendet sind. Derzeit gibt es in Kunrau neun Klassenräume, von denen fünf genutzt werden, informierte der städtische Sachgebietsleiter Zentrale Dienste, Christopher Schürz, das Gremium. Wie Schürz sagte, müssen drei Räume und der Toilettentrakt erst noch ertüchtigt werden.

Das Problem ist die rechtzeitige Fertigstellung der Räumlichkeiten. Angesichts dieser Schwierigkeiten regte der Stadtratsvorsitzende Klaus Ewertowski (CDU) an, den Umzug um ein Jahr zu verschieben. „Wenn es absolut nicht geht und die Möglichkeit besteht, sollten wir den Umzug um ein Jahr verschieben“, warf er in die Runde.

Stadtrat will sich das Gebäude ansehen

Bürgermeister Uwe Bartels ist hingegen optimistisch, dass der Wechsel der aktuell 96 Kuseyer Grundschüler im Sommer doch noch vollzogen werden kann. „Wir haben ab Januar noch sieben Monate Zeit für die Sanierung der drei Klassenräume und der Toilette. Das ist eigentlich machbar“, sagte das Stadtoberhaupt bei einem Pressegespräch gestern im Rathaus im Bezug auf die Haushaltsplanung. Er plädierte dafür, dass sich die Schüler sowie die Lehrer bei der Gestaltung der Räume auch kreativ einbringen.

Doch bevor die Instandsetzung der Räumlichkeiten anläuft, wollen sich die Stadträte die Immobilie anschauen. Dass forderte vor geraumer Zeit schon der Trippiglebener Stadtrat und Fraktionschef Joachim Klabis (Die Linke). Doch dazu kam es bislang nicht.

SPD-Fraktionschef Alexander Kleine brachte die Möglichkeit einer Begehung möglichst vor der Stadtratssitzung am 13. Dezember noch einmal zur Sprache. Wie Bürgermeister Bartels gestern auf Nachfrage sagte, soll das am späten Nachmittag in einer schulfreien Zeit passieren. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Umzug nach Klötze ist wohl vom Tisch

Geklärt ist hingegen, dass alle Mädchen und Jungen nach Kunrau, wann auch immer, umziehen. Der Hauptausschuss stimmte der neuen Satzung zu den Schulbezirken für Grundschulen in der Einheitsgemeinde Klötze ab 1. August 2023 bei einer Enthaltung und sieben Ja-Stimmen zu.

Das heißt im Klartext, dass die Kinder aus Kusey, Röwitz, Wenze, Quarnebeck, Trippigleben, Immekath sowie Ristedt und Neu-Ristedt in Kunrau Unterricht erhalten.

Die Idee von Kuseyern, dass die Schüler der aktuellen 3. Klasse geschlossen mit ihrer Klassenlehrerin, die ab dem nächsten Sommer wieder in Klötze unterrichtet, mit an die Purnitzschule gehen, werde sich wohl zerschlagen. Der Grund ist der akute Platzmangel an der Purnitzschule 2023 sowie die Tatsache, dass im kommenden Jahr fast 60 Abc-Schützen ihre Schultüte an der Einrichtung in Empfang nehmen. Mit dem Umzug der Kinder von Kusey nach Kunrau würden dann dort nach dem jetzigen Stadt 226 Kinder unterrichtet werden.